رامي كوسا يرد على اتهامه بسرقه "النار بالنار".. ويحمل المخرج المسؤولية

اتهم الكاتب رامي كوسا ، المسؤول عن كتابة مسلسل "النار بالنار"، بسرقة وطبع بعض تفاصيل العمل من رواية "المئذنة البيضاء" للكاتب يعرب العيسى.

حقيقة سرقة رامي كوسا تفاصيل "النار بالنار" من رواية "المئذنة البيضاء"

كوسا خرج عن صمته لنفي الادعاءات الموجهة ضده، مؤكدًا أنه لم يسرق أفكارًا من الرواية، بلأن التغييرات التي طرأت على النص تعود للمخرج محمد عبدالعزيز محملًا إياه كامل المسؤولية.

ونشر كوسا منشورَا مطولَّا عبر حسابه في "فيسبوك" يدافع فيه عن نفسه، وكتب: "هناك فرق بين الاقتباس وطبع التفصيل والبناء عليه، وفي المنشور أدناه يتهمني الأستاذ محمود بطبع (كي لا أقول سرقة) تفصيل من رواية "المئذنة البيضاء" ليُعرب العيسى واستخدامه في واحدٍ من مشاهد المسلسل".

"شخصية زكريا لم أكتبها"

وتابع أن شخصية "زكريا" لم يكتبها هو، ففي نسخته الأصلية من النص تعمل الشخصية كسائق تاكسي ليس تاجر عقاقير كما يظهره العمل، وكتب : "مجدداً، أجد نفسي مضطراً للرد على الاتهام، فأنا لم أقارب هذه اللمحة الدرامية لا من قريب ولا من بعيد... والمسؤول عن هذا الطبع، بالطبع هو مخرج العمل. كما أنّ خطّ زكريّا، بكامله، ومن جذوره، عدّله المخرج وحوّل الشخصية من سائق تاكسي بسيط ومتعيّش (والنسخة الأصلية متوافرة إن تجرّأ فلان على تكذيبي) حوّلها إلى تاجر عقارات يريد أن يشتري الحي كله متحالفاً مع منظمات أصولية ذات ميول إرهابية... وبالتالي، اعفوني من الاتهامات إياها، ووجّهوها لمن يستحق".

واختتم منشوره، قائلًا: "أنتشي بتخليق حكايتي الشخصية، ولا أتّكئ على حكايات الآخرين، فخيالي غزير والحمد لله، وحين أفعل، وأستعير حتّى بذرة شخصية، فأصرّح بالأمر ولا ألمّح إليه (كما فعلت حين قلت إن بذرة شخصية "عمران" مستقاة من شخصية "شايلوك" لوليام شكسبير)...".

رامي كوسا يهاجم مخرج مسلسل "النار بالنار"

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها كوسا المخرج، فقد سبق له الإعراب عن غضبه من التغيَّرات التي أحدثها عبدالعزيز في النص والحوارات والأحداث، من بينها خلع "مريم" حجابها من أجل الحصول على جواز سفر لبناني مزيَّف حينما يوجه لها أحدهم حديثه قائلًا: "عفواً ستنا، ممكن بلا غطاء الرأس؟ لأنّو أيّ حدا رح يمسك الباسبور رح يعرف أنّك مش لبنانية هيك".

وأوضح كوسا أن ذلك المشهد لا علاقة له به، وأن الجملة التي أضيف ليست من قبله، بل من شخص آخر بموافقة المخرج.

بالإضافة إلى ذلك، نشر نشر مقتطفات من النص الأصلي للمسلسل مقارنًا إياهب التغييرات التي أحدثها المخرج، وأرفقها بتعليق: "نص رامي كوسا، قبل تعديلات المخرج عالحوار والعمل كله سوا".