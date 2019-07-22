العسيلي يثير الجدل مجددًا بمقطع فيديو مسرّب يهين فيه معجب طلب منه صورة على المسرح!

يبدو أن الفنان المصري محمود العسيلي في طريقه إلى خسارة أهم عنصر في نجاح أي مغني في العالم، ألا وهو الجمهور، حيث أنه ظهر مجددًا في مقطع فيديو متداول وهو يرفض أن يتصور مع أحد المعجبين بطريقة مهينة بعدما قام بدفعه بعيدًا عنه قائلًا له: "أنت جاي تضربني؟".

وكان العسيلي قد أثار الجدل خلال الأيام الماضية، بسبب توبيخه وإحراجه لمعجب طلب منه صورة تذكارية، ليرد عليه بطريقة أثارت استياء الجمهور ويقول له: "معاك واسطة أو حاجة؟ ولا جامد جدًا مثلًا؟ يعني لو تصورت مع حضرتك مش لازم أتصور مع كل الناس دي؟"، ليضطر فيما بعد للخروج والاعتذار مؤكدًا أنه لم يكن يقصد أي إساءة، إلّا أنه عاد وقام بنفس الموقف من جديد.

يشار إلى أن العسيلي حاول توضيح الأمر الذي حصل على المسرح، وأكد أن نيته كانت أن يتعامل مع الجميع بنفس الدرجة دون إعطاء الأفضلية لأحد على الآخر، إلّا أنه بحسب ما قال خانه التعبير و طريقة انتقائه للألفاظ وبالتالي حدث ما حدث.

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