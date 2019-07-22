تداول وسم "زواج محمد عبده" وانتشاره على تويتر..فما حقيقة ذلك؟

انتشر خلال الساعات الماضية على موقع توتير هاشتاق "زواج محمد عبده"، وخلال وقت قصير استطاع هذا الوسم أن يتصدر محركات البحث، مما ترك العديد من محبي الفنان السعودي في حالة من الفضول لمعرفة حقيقة الأمر، حيث وصلت التغريدات لأكثر من 18 ألف تغريدة.

من جهته، لم يخرج فنان العرب محمد عبده لتأكيد أو نفي هذا الخبر الذي شغل عدد كبير من روّاد مواقع التواصل منذ أمس، وعلى ما يبدو أن الفنان السعودي فضّل عدم الحديث عن الأمر، حيث من الممكن أن تكون شائعة كغيرها من الشائعات التي يتعرّض لها النجوم في الوسط الفني.

يشار إلى أن محمد عبده متزوج من إمرأة فرنسية من أصول جزائرية منذ 8 سنوات ولديه منها 3 أبناء وهم خالد وعالية والعنود، في حين لديه 7 أبناء آخرين من زوجته الأولى وهم نورة وود وريم وهيفاء وعبد الرحمن وبدر ودلال.

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