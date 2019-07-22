وفاة الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد بعد صراع مع المرض

بمزيد من الحزن والأسى، أعلنت إحدى الصحف البحرينية اليوم خبر وفاة الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد بعد صراع مع المرض عن عمر 34 عامًا إلى جانب إعلان والدها رسميًا عبر إنستغرام عن الخبر أيضًا، وقضت صابرين آخر أيامها داخل إحدى المستشفيات في ألمانيا وذلك بعدما تم تسفيرها لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

والمحزن في الأمر أن الإعلامية الشابة كانت حالتها قد بدأت بالتحسن بشكل تدريجي خلال فترة العلاج، واحتفلت في وقت من الأوقات بعيد ميلادها داخل المستشفى، إلّا أنه قبل أيام قليلة حدثت لها انتكاسة صحية أثناء جلسة علاجها من الأورام المصابة بها في المخ، وطلب والدها في وقتها من الجمهور الدعاء لها مؤكدًا أن حالتها الصحية حرجة جدًا.

وكانت الراحلة صابرين بورشيد قد بدأت بتقديم أول برنامج لها في تلفزيون البحرين في عام 2009، ومن ثم قدمت برنامج مسابقات خاص بها حقق نجاحًا في البحرين والخليج في رمضان 2010، وشاركت في تقديم برنامج "ع السيف"، وفي عام 2012 دخلت مجال التمثيل من خلال مسرحية "مصباح زين" وشاركت في عدد من المسلسلات مثل "عشاق رغم الطلاق" و"محطة انتظار" و"خيوط الحرير" وغيرها من الأعمال.

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