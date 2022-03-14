الغيرة تنهي علاقة محمد الشرنوبي ورندا رياض

تناقلت وسائل الإعلام الاجتماعية خبر انفصال الممثل المصري محمد الشرنوبي عن زوجته رندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، بعد حوالي العام والنصف من زواجهما.

كشف مصدر مقرب من الثنائي أن الانفصال وقع منذ حوالي الشهر بينهما عقب خلاف كبير، لكنهما لم لم يتطلقا بعد، إلَّا أن حذف راندا رياض صورها مع محمد الشرنوبي عبر حسابها على "إنستغرام" وإلغاء متابعته أحدث بلبلة كبيرة.

وأشارت بعض التقارير أن الشرنوبي لم يكن يوَّد إعلان خبر انفصاله لحين إعادة ترتيب أوراقهم مرة أخرى، إلَّا أن حركة راندا كشفت الموضوع لتعود لمتابعته من جديد، لكن مع تصاعد الخلافات على ما يبدو قررت إلغاء متابعته وإزالة الصور.

أسباب انفصال محمد الشرنوبي ورندا رياض



يذكر أن الثنائي انفصلا بسبب غيرة راندا رياض من إحدى الفنانات التي شاركت الشرنوبي في أحد أفلامه وتعتبر صديقة مقربة منه؛ ما أدى إلى تغيبها عن العرض الخاص لفيلمه "فرق خبرة".

محمد الشرنوبي ورندا رياض يحتفلان بعيد زواجهما الأول

يذكر أن الشرنوبي احتفل بعيد زواجه الأول من رندا من خلال صورة تجمعها شاركها عبر حسابه على "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق: "اول سنه تعدي علينا مع بعض في بيت واحد وتاني سنة تقريباً لينا مع بعض عايز اقول لك حاجات كتير اوي لا يمكن تكفي اقولها لك هنا بس بجد حاسس ان قلبي و عقلي اختاروا صح".

وتابع: "اكتشفت انك اجدع و اطيب و احن بنت في الدنيا ربنا يخليكي ليا و يبعد عننا كل شر".