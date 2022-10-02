الفرق الكورية تُشعل مسرح الرياض خلال حفل KCON

استضافت العاصمة السعودية الرياض لأول مرة الحفل الكوري الشهير KCON وذلك على مسرح محمد العلي حيث ضمّ الحفل العديد من الفرق الكروية الشهيرة مثل ateez و hyolyn و newjeans و oneus وغيرهم.

تفاعل كبير مع حفل KCON

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحفل الكوري الشهير والذي ضمّ أكثر من 100 فنان كوري "kpop" متواجدين في فرقهم المشهورة على مستوى العالم.

وبدأت الفرقة الكورية الشهيرة B.I.G العرض على المسرح حيث قدّمت استعراض رائع تفاعل معها الجمهور الكبير بشكل ملفت، ثم حضرت الفرقة الكورية الشهيرة PENTAGON وقدّمت ايضاً فقرتها المميزة على المسرح.

كما حضرت الفرقة الكورية الشهيرة SECRET NUMBER والتي قدّمت أداء ساحر على المسرح وأشعلت أجواء الحفل بادائها الاستعراضي والغنائي.

هذا إلى جانب فرقتي THE BOYZ و P1Harmony اللتين استطاعتا اشعال المسرح وتفاعل الجمهور معهما بشكل لافت خلال تقديمهما وصلة غنائية واستعراض راقص.

أما أكثر الفقرات متعة وتداولاً للفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فهي الوصلة الغنائية التي قدّمتها النجمة "سونمي" كما قدّمت عرض مميّز للغاية.

من أداء الرائعة سونمي في الرياض اليوم ❤️

pic.twitter.com/yATqvIgJ1O — Celebs Arabic (@CelebsArabic) September 30, 2022

نبذة عن مهرجان KCON

يشار بان مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية استضافت هذا المهرجان الكوري لأول مرة في المملكة، وذلك بعد الاتفاقية التي وقعّتها وزارة الثقافة مع شركة سي جي الكورية.