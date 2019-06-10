الفنانة أحلام تشعل الأجواء في السعودية بحضور جماهيري ضخم (فيديو وصور)

منشور 10 حزيران / يونيو 2019 - 08:27
أحلام في السعودية

أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الأجواء في السعودية، وذلك بعدما افتتحت موسم جدة الغنائي على مسرح الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، ولم يتأخر الجمهور عن الحضور، حيث أنهم أتوا من كل مكان بأعداد كبيرة، وتفاعلوا بشكل لافت جعل الحفل مميزًا.

وعلقت أحلام عقب انتهاء حفلها عبر حسابها على موقع تويتر،وعبرت عن تقديرها للجمهور السعودي الذي حضر للاستمتاع بباقة من أغانيها القديمة والجديدة، وكتبت قائلة: " جمهور فني مبدع منورين الحفل أهل جدة وأهل السعودية كلهم وتنظيم خطير من شركة بنش مارك".

ويعتبر هذا الحفل هو الثالث على التوالي لأحلام في المملكة العربية السعودية، حيث أنها أحيت سابقًا حفلين للعائلات الملكية في الرياض في شهر آذار الماضي.

يذكر أنه في فترة من الفترات، واجهت أحلام بعض المشكلات مع الجمهور السعودي وخاصة العنصر النسائي، وذلك بعدما كانت ضد السماح للمرأة في السعودية بالقيادة، لتعود فيما بعد وتعتذر، مؤكدة أن ما حدث هو مجرد سوء تفاهم.

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