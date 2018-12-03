الفنانة التركية نسليهان اتاغول تتألق بفستان أسود قصير!

الفنانة التركية نسليهان اتاغول

خطفت الفنانة التركية الشابة نسليهان أتاغول الأنظار خلال حضورها حفل خاص لإحدى منتجات العناية بالشعر والتي تعمل كوجه إعلاني لها.

وتألقت أتاغول في الحفل بإطلالة وصفها جمهورها بإطلالة الـ "باربي"، حيث ارتدت فُستان أسود قصير مكشوف من ناحية الصدر، مع حذاء أسود مميز، ورفعت شعرها من جانب واحد وتركته مُنسدلًا في الجانب الآخر، واختارت مكياج خفيف من أجل إطلالتها.

وعلى الصعيد الفني عُرض مؤخرًا للنجمة التركية مسلسل "القاع" والذي شاركت في بطولته إلى جانب إييلكر كاليلي، وجسدت دور فتاة تُعاني من مشكلة نفسية جعلتها تتخص باختراق حسابات الأشخاص، فيما يلعب كايلي دور طبيبها النفسي والذي يحاول علاجها.

والجدير بالذكر أن أتاغول تزوجت من الفنان التركي قادير دوغلو عام 2016 بعد قصة حب جمعتهما خلال مشاركتهما في مسلسل "فاتح حربية" عام 2013.

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