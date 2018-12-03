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حليمة بولند تستغل إعلامي كويتي من أجل إثارة ضجة حولها!

حليمة بولند تستغل إعلامي كويتي من أجل إثارة ضجة حولها!
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