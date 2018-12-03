حليمة بولند تستغل إعلامي كويتي من أجل إثارة ضجة حولها!

حليمة بولند

تصدرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث غوغل وذلك بعد نشرها فيديو مثير للجدل يجمعها بمواطنها الإعلامي حمد قلم.

وكان الثنائي قد اجتمعا في كواليس حفل أنغام وأصالة في الكويت وقاما بتسجيل الفيديو، وقالت بولند ان قلم تحرش فيها عبر المسجات الخاصة بتويتر، إلا انها صدمته وأخبرته بانها ليست هي من تقوم بالرد بإدارة حسابها في تويتر، وأن هناك مسؤول عن هذا الأمر، لينصدم قلم بسبب هذا التصريح.

وخلال الفيديو تغزل الإعلامي حمد قلم بجمال بولند وغمازتها التي على خدها وذقنها مؤكدًا انه يحبها، ولم تفوت بولند الفرصة دون ان تقوم بحركاتها المعروفة ودلعها المبالغ به.

وفور انتشار الفيديو سخر الجمهور من طريقة بولند في لفت الإنتباه مؤكدين انها اخترعت قصة التحرش استخدمت الكلمة بهدف الضجة الإعلامية وهو ما نجحت واستطاعنت بالفعل تصدر قائمة الأكثر تداولًا.

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