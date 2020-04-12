الفنانة السعودية إلهام علي تفاجئ متابعيها بخبر خطوبتها على البث المباشر (تفاصيل)

من دون أي سابق إنذار وبشكل مفاجئ، صدمت الفنانة السعودية إلهام علي متابعيها بخبر خطوبتها خلال بث مباشر جمعها مع الإعلامي عبدالله الطليحي على موقع إنستغرام.

وكان الإعلامي عبدالله الطليحي يحاور الفنانة إلهام علي من خلال مجموعة من الأسئلة، وإحدى هذه الأسئلة كانت حول موعد زواجها، وهنا ظهرت علامات الارتباك والتردد على ملامح الفنانة السعودية التي قررت في النهاية أن تعلن بشكل رسمي ومفاجئ عن خطوبتها من خلال إظهار خاتم الخطوبة أمام عدسة الكاميرا وعلى البث المباشر أمام الآلاف من المتابعين.

ولم تكشف الفنانة إلهام علي عن هوية الشريك، إلّا أنها أكدت أن الحب هو الذي جمعهما وتحدثت قليلًا عن مواصفاته مؤكدة بأن شريك حياتها مشابه لها في الأفكار والمعتقدات، داعية الله أن يوفقهما في حياتهما المقبلة ويكللهما بالسعادة والراحة النفسية.

وإلهام علي هي ممثلة سعودية من مواليد 1985 وتعيش في البحرين، ومن بين الأعمال التي ستطل من خلالها على الجمهور في رمضان 2020، مسلسل "مخرج 7" مع الفنان ناصر القصبي، ومسلسل "أم هارون" مع الفنانة حياة الفهد.

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