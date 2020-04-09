هند البحرينية تنشر معلومة خطيرة عن فيروس كورونا ومن ثم تتراجع عنها..شاهدوا ماذا قالت!

أثارت الفنانة هند البحرينية الذعر بين متابعيها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن نشرت معلومة خطيرة تخص الفيروس التاجي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أنها تراجعت عنها ووضحت لمتابعيها السبب.

وفي التفاصيل، صدمت هند البحرينية متابعيها وحذرتهم من التعامل مع خدمات توصيل الطلبات للمنازل وبالتحديد خدمات توصيل الطعام، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 74 عامل ثبتت إصابتهم بالفيروس، لتبدأ بعدها حملة من التساؤلات حول حقيقة الأمر وصحته.

وبعد ساعات قليلة، يبدو أن هند البحرينية تأكدت من المعلومة التي نشرتها وشعرت أنها يجب أن توضح لجمهورها حقيقة ما قالته من مبدأ الرجوع عن الخطأ فضيلة، وعلقت قائلة: "معلومة العمال الي قلت لكم 74 عامل مصاب، مو عندنا، دولة ثانية جارتنا".

وأضافت: "اطلبوا أكل ولكن سخنوه في البيت، سمعتم..صححنا المعلومة والظاهر الي قالت لي المعلومة ما أدري كانت متأكدة ومسكينة ما كانت تعرف".

والجدير بالذكر، أن هند البحرينية من بين الفنانين الذين تم الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا في الفترة الماضية، إلّا أنها وبعد العزل الصحي وإجراء الفحوصات الطبية تبين أن النتيجة سلبية وغير مصابة واحتفلت بهذه المناسبة مع جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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