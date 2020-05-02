الفنانة السعودية مروة سالم تتعرض للسخرية والانتقادات بسبب صورتها بعد الولادة!

انهالت التعليقات السلبية والانتقادات على الفنانة مروة سالم خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن قام زوجها بنشر صورة لها على تويتر عقب خروجها من غرفة العمليات وولادتها لطفلها، وذلك كنوع من الاحتفال بالمولود الجديد.

ولكن يبدو أن بعض التعليقات والمتابعين لم يعيروا أي اهتمام لهذه المناسبة الخاصة، وانهالوا بالتعليقات الساخرة على الصورة خاصة وأن الفنانة مروة سالم ظهرت متعبة جدًا عقب الولادة وهو شيء لم يتعود المتابع أن يراه عادة، في حين أثنى آخرون على شجاعة مروة لظهورها بهذا الشكل دون الاكتراث لأي شيء.

والفنانة مروة سالم هي مغنية سعودية من أصول يمنية، اشتهرت في الخليج العربي بتجديدها لغناء الفلكلور الشعبي، وزوجها هو الكاتب والناقد الفني محمد سلامة، ومن أبرز أعمالها الفنية "عسل صافي" و"كلها يومين" و"نوى نوى".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: