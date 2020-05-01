فيفي عبده متهمة باستخدام حركات جنسية..وهل هاجمت صابرين وحلا شيحة!

فيفي عبده التي كانت ضيفة هشام حداد أمس في برنامجه "راحت علينا"، أثارت الجدل بحركات قامت بها في الحلقة وصفت بالـ "الجنسية"!

وفي التفاصيل، إنتشر مقطع لـ فيفي من الحلقة وهي تضع يدها على قلبها بعدما وجه إليها هشام سؤال جاء فيه "أين قلبك؟" لتشير إلى منطقة صدرها بطريقة وصفت بالـ جنسية والغير مقبولة أبداً

الجمهور بدوره علق بـ "صراحة عيب الحركة الي سوتها"، وأضاف أخر " ده مش القلب ده حاجه تانيه خالص"...

من جهة أخرى، وجه سؤال لـ فيفي حول ما إذا كانت سترتدي الحجاب في يوم من الأيام أجابت بـ "إذا الله أراد سوف أرتديه ولكن ما رح أشلحوا"..هشام في الحلقة سألها هل تقصدين صابرين؟ فردت عليه بـ "لا تعليق"..الجمهور ربط الموضوع بأنها تقصد صابرين، وحلا شيحة اللواتي تخلين عن الحجاب من أجل التمثيل..

يذكر أن فيفي تطل على جمهورها كل ليلة ببرنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، وإستضافة فيه نجوم من بينهم "غادة عادل، أحمد زاهر، إبتسام تسكت" وغيرهم.

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