فيفي عبده تهاجم ناصيف زيتون...وشاكيرا وهيفاء وهبي تعلموا الرقص مني!

حلت الفنانة المصرية "فيفي عبده" ضيفة على برنامج الإعلامي اللبناني "هشام حداد" والذي يحمل عنوان "راحت علينا".

خلال الحلقة التي كانت مزيج بين الكوميديا، الرقص، والغناء كان هناك فقرة تعتمد على تقييم فيفي لـ رقص المشاهير حسب الفيديوهات التي ستعرض عليها، وبدء التقييم مع الفنانة العالمية من أصول لبنانية "شاكيرا"، وكان تقييم الأداء من جهة فيفي "رقصها حلو جداً وللعلم دي إتعلمت الرقص مني والتاريخ موجود" وأضافت أنها "أكيد حضرت الكاسيتات تبعون الرقص"..

كما عرض فيديو لـ هيفاء وهبي وهي ترقص لتعلق "هيفاء جميلة جداً، وأخذت دروس رقص مني على المسرح لما كنا بلبنان"..

أما ناصيف زيتون فقد صرحت فيفي "أنه مغرور" وعند السؤال عن السبب أكدت أنها قامت بعمل متابعه له على إنستجرام ولم يرد عليها..وأضافت أنه سواء هو أو الفريق الذي يعمل به يجب أن يكون هناك أسلوب في التعامل وإحترام الغير..



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