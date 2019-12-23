حنان النجادة تصرح "أنا معرضة لـ شلل في الوجه" ردًا على حَملات التنمر.. فيديو!

تعتبر خبيرة التجميل الكويتية "حنان النجادة" واحدة من أهم الأسماء في مجال المكياج في بلدها الكويت.

بدأت شهرتها عندما برعت في تقمص الشخصيات العالمية عن طريق المكياج، مما جعلها من الخيارات الأولى للفنانيين ومشاهير السوشال ميديا.

وظهرت حنان مساء أمس في فيديو لايف عبر حسابها في إنستغرام، وتحدثت عن التنمر الذي تواجهه من قِبل رواد السوشال ميديا على إثر شكل شفاهها.

وناشدت حنان الجميع بالتوقف عن إرسال أسماء دكاترة مختصين على الخاص أو حتى عن طريق "المنشن"، واضافت: "بين كل فترة والثانية الناس تحكي عن شفايفي وتكتب لي لا تحقنين شفايفك ووقفي.. ويمنشنوني على أسماء دكاترة.. أنا حالة خاصة جداً وما بي شفقة أحد ولا مساعدة من أحد...حقنت شفايفي في الـ 2003 ولما حاولت أشيل المادة طلع وجهي مهدد بالشلل… وانا ما رح أخذ هالمخاطرة عشان حضرتك تكتبين لي (ما أقدر أشوف شفايفيك..قرف…)"

يذكر أن النجادة أشرفت على مكياج الممثله "فوز الشطي" في يوم زفافها والتي شبهها الجميع بأنجيلينا جولي.

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