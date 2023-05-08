الفنانة الكويتية جواهر في العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

كشف الصحافي نايف الشمري إن الفنانة الكويتية جواهر ترقد حاليًا في العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية بسبب معاناتها مع مرض السرطان.

وأضاف الصحافي الشمري إن الفنانة تخضع حاليًا للعلاج في مدينة لندن، وأن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير بسبب المرض، طالبًا الدعاء لها.

تفاصيل الوضع الصحي للـ الفنانة الكويتية جواهر

كانت الفنانة الكويتية قد أثارت قلق جمهورها ومحبيها عليها بعد نشرها فيديو قبل أيام قليلة ظهرت فيه بوجه نحيف أقلق جمهورها عليها.

وتفاعل الجمهور مع متسائلين عن نحافة وجهها وفيما إذا كانت بسبب المرض أم فلتر استخدمته الفنانة الكويتية، إلا ان جواهر أكدت انها متعبة وان الفحوصات التي أجرتها لا تبشر بالخير، معلقة أنها راضية بما يكتبه الله لها.

تفاصيل مرض الفنانة الكويتية جواهر

اعلنت الفنانة الكويتية عن إصابتها بمرض السرطان في لقاء اجرته سابقًا مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، وقالت جواهر إنها مصابة بمرض سرطان المعدة وانها اكتشفت الأمر في نهاية 2019.

وأوضحت الفنانة الكويتية إن المرض انتقل إلى الكبد بسبب تشخيص خاطئ في البداية، وقالت إنها خضعت لأكثر من ما يقارب الـ 51 جلسة في رحلة علاجها التي كانت قد بدأت عام 2020.

من هي الفنانة الكويتية جواهر؟

جواهر من مواليد عام 1977، بدأت مشوارها في عالم الفن عام 1990 في مسرحية الأطفال الخفاش، وتوقفت عن التمثيل لفترة بسبب الدراسة.

في عام 1996 ظهرت كموديل في فيديو كليب، لتعود بعدها إلى التمثيل وشاركت في اكثر من مسلسل، لتعلن اعتزالها دون الكشف عن الأسباب.

وعادت وتراجعت عن الاعتزال عام 2003، حيث قدمت ما يقارب الـ 5 اعمال في موسم واحد، وفي عام 2005 أعلنت اعتزالها مجددًا.

وفي عام 2010 عادت للتمثيل واستمرت إلى 2018 حتى إعلانها اصابتها بمرض السرطان.



