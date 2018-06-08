الفنانة المصرية شيريهان بإطلالة ربيعية مميزة في أحدث صورها!

الفنانة المصرية شيريهان

شاركت الفنانة المصرية شيريهان متابعيها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة من الصور التي تجمعها بـ نورهان عمرو شاهين، والتي تكون والدتها الراحلة لمياء العوضي ابنة شقيقة الفنانة شيريهان بمناسبة عيد ميلادها.

وظهرت الجميلة شيريهان في الصور بإطلالة مميزة مرتدية فستان ربيعي باللون الأزرق مُزين بالورود، كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا.

وظهرت شيريهان في الصور محتضنة الفتاة الشابة نورهان، والتي ظهرت هي الأخرى بإطلالة مميزة مرتدية فستان من اللون الزيتي.

وفي التعليق على الصور قالت شيريهان أنها فخورة جدًا بنورهان وتتمنى لها حياة سعيدة، مستذكرة والدتها التي توفيت في 2015 بسبب مرض السرطان، داعية بالصبر لشقيقتها جيهان على فراق ابنتها لمياء.

وحازت الصور التي نشرتهم الفنانة المصرية على إعجاب متابعيها والذين تغزلوا بجمالها الدائم وتألقها المستمر، فيما رأى البعض أن قريبة شيريهان والتي تظهر معها في الصورة تشبه في ملامحها الفنانة المصرية شيريهان بعض الشيء.