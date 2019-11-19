صابرين آخرهن.. نجمات أثرن الجدل في مصر بخلعهن الحجاب

أثارت الفنانة المصرية صابرين، جدلًا واسعًا عقب قرارها المفاجئ بخلع الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، لتنضم بذلك إلى قائمة النجمات اللاتي أثرن الجدل بخلعهن للحجاب.

الفنانة صابرين ليست أول فنانة تخلع الحجاب بعد فترة طويلة من ارتدائه، وتعرضت لعدة انتقادات خصوصًا من رواد السوشيال ميديا، لذا يرصد لكم "البوابة" أبرز هؤلاء النجمات اللاتي خلعن الحجاب في الفترة الأخيرة.

صابرين

كانت النجمة المصرية صابرين آخر من فاجأت جمهورها بقرار خلعها الحجاب وهو الأمر الذي أثار حولها جدلاً واسعًا، حيث بيّنت أن قرارها يُعد أمرًا شخصيًا، ولكنها تحرص على الظهور بشكل محتشم دائمًا.

وارتدت صابرين الحجاب منذ أكثر من عشر سنوات وكانت تحرص على الظهور بباروكة بالكثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها مما جعلها تتعرض لانتقادات كثيرة وقتها.

سهير رمزي

تراجعت الفنانة الكبيرة سهير رمزي عن ارتداء الحجاب بعد أكثر من 20 عامًا، وكانت قد تحدثت عن خلعها الحجاب قائلة إنها خلعت الحجاب نهائيًا، ولا تهتم بأي انتقادات توجه لها، لأن هذا الأمر شخصي للغاية ولا يجب أن يحاسب عليه إنسان لإنسان.

وأضافت سهير رمزي أنها كانت ترتدي الحجاب في فترة من حياتها، ولكنها وجدت أنه ليس حجاب بمعناه المفترض وأنه مجرد احتشام، وظلت ملتزمة به بعد وفاة والدتها في 2003، ولكنها مع تقدمها في العمر بدأت "تخفف" منه.

وكانت سهير رمزي، الأقل صبرًا على الاستمرار في قرار الاعتزال عقب ارتداء الحجاب، فظهرت به لأول مرة فنيًا في مسلسل "حبيب الروح"، ثم "قصر العشاق" وكان عدم نجاح العملين وراء تراجعها مرة أخرى عن قرار التمثيل.

شهيرة

بعد أكثر من 20 عامًا تخلّت الفنانة المصرية شهيرة زوجة النجم محمود ياسين، عن قرارها بارتداء الحجاب، والتي شنّ الجمهور كالعادة عليها هجومًا حادّا، لكنها دون باقي النجمات اللاتي اتخذن نفس القرار كانت شهيرة الأكثر صمودًا أمام قرار اعتزالها، بينما لم تصمد كثيرًا أمام قرار الحجاب، حتى بدأت تظهر مؤخرًا دون حجاب إلى أن تم التقاط صورة لها بإحدى الاحتفالات الخيرية.

عبير صبري

قرّرت الفنانة المصرية عبير صبري اعتزال الفن مؤقتا في عام 2002 بسبب ارتدائها الحجاب، واتجهت وقتها لتقديم البرامج، وبعد خلع الحجاب في عام 2010 عادت من جديد إلى شاشة السينما من خلال عدة أفلام مثل "أحاسيس"، و"نور عيني"، و"عصافير النيل"، ونالت نصيبها من النقد الدائم لأي مشهورة ترتدي الحجاب وتتراجع عنه.

حلا شيحة

وأثارت الفنانة المصرية حلا شيحة، الجدل عقب خلعها الحجاب وإعلانها العودة للحياة الفنية، الأكثر تعقيدًا وتجاوزت الحد حتى وصلت حد الأزمة ما أجبر حلا على توضيح موقفها.

وجاءت الحالة مثيرة لعلامات الاستفهام، وربط الكثيرون الأمر بالتصريحات الدائمة حول فرضية الحجاب والنقاب للنساء، وحين أعلنت اعتزالتها قررت مغادرة القاهرة والسفر إلى كندا مع طليقها وأبنائها، وأعلنت أن صلتها انقطعت بالمجال الفني ولن تعود له مرة أخرى، ليتفاجأ الجمهور بخلع حلا للحجاب، وإعلانها العودة للعمل الفني من جديد.

شاهيناز

بعد التزام دام لـ 10 سنوات متتالية، تراجعت المطربة شاهيناز عن قرارها بارتداء الحجاب، وخلعته من أجل العودة الى ساحة الغناء، وبررت الأمر في لقاء تلفزيوني، بأن الحجاب لم يتناسب مع عملها كمطربة فقررت العدول عن القرار.

نورهان

تكوين العائلة والاهتمام بها، دفع الممثلة المصرية نورهان الى الابتعاد عن الفن لسنوات عدة ظهرت بعدها وهي ترتدي الحجاب، ولكن بعد انفصالها عن زوجها الشاعر إبراهيم عبد الفتاح قررت نورهان خلع الحجاب والعودة الى التمثيل.

إيمان العاصي

أسرع النجمات خلعًا للحجاب، كانت الفنانة المصرية الشابة إيمان العاصي، حيث لم يأخذ الأمر أكثر من بضعة أشهر حتى عدلت عن القرار وعادت للنشاط الفني مرة أخرى، وقالت بأحد الحوارات الصحفية "أنها تعشق التمثيل ولم تستطع الابتعاد طويلا".

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