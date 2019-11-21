الفنانة ملاك الكويتية تشتبك بالأيدي مع معلمات في مدرسة ابنها..والشرطة تتدخل (تفاصيل)

حالة من الغليان وثورة غضب غير مسبوقة عاشتها الفنانة ملاك الكويتية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تعرض ابنها للضرب في المدرسة، وعند ذهابها لمعرفة تفاصيل وسبب ضرب نجلها، رفضت إدارة المدرسة استقبالها وتعرضت للطرد.

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة ملاك الكويتية فيديو قالت فيه: "ذهبت إلى المدرسة من أجل تقديم شكوى بسبب ان ابني تعرض للضرب فسألوني لماذا جئتي الى هنا بعدما نشرت الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي وقام الاستاذ بطردي، لكنني لن اتساهل وسأجعلها قضية رأي عام".

وعندما قامت ملاك الكويتية بالتصوير داخل المدرسة، رفضت المعلمات ذلك وطلبن منها إغلاق الكاميرا وبدورها رفضت قائلة: "يوجد تقرير طبي ان ابني مصاب، انا لم آت إلى هنا من أجل الجلوس في اجتماع لكن جئت من أجل معرفة أسباب ما حدث لابني داخل المدرسة، لكن ادرك تماما انه ليس لديكم اجابة على هذا السؤال".

وهنا حدث اشتباك بالايدي بين احدى المعلمات وملاك الكويتية بسبب التصوير داخل المدرسة وعلقت ملاك على ما حدث قائلة: "العاملين في المدرسة قاموا بصناعة أحداث يستحقون عليها الأوسكار في التمثيل، وارشحهم للتمثيل معي في المسلسل الجديد".

وكشفت ملاك الكويتية أن إدارة المدرسة قامت بالاتصال بالشرطة من أجل توقيفها، وتصعد الخلاف إلى حد أن المدرسة بعد أن قامت بطرد الفنانة الكويتية، منعت أيضًا ابنها من دخول المدرسة، وعلقت هنا وقالت: "يحب أن تتخذ القيادات في الكويت موقفا من الذي حدث هنا بالمدرسة".

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