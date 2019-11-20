زينة عاشور زوجة عمرو دياب تُعايد توأمها.. وسط تجاهل الأخير!

شاركت السيدة "زينة عاشور"،الزوجة السابقة للفنان المصري "عمرو دياب" صورة لتوأمها "عبدالله وكنزي" وهنئتهما بعيد ميلادهما الـ20 الذي صادف يوم الأحد الماضي، إذ نشرت عاشور صور لهما وقالت في تعليقها عليها: "كل عام وأنتما بخير أحبائي".

في المقابل لم ينشر الفنان المصري عمرو دياب أي مُعايده لأبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار استغراب الجمهور وعرضه للهجوم، فيما دافع البعض عنه مؤكدين أن ليس من عادة دياب نشر هذه التفاصيل العائلية عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وللفنان المصري أربع أولاد من زيجاته السابقة، أكبرهم "نور" التي تبلغ من العمر 29 سنة من زوجته السابقة الممثلة المصرية "شيرين رضا" وتعيش برفقة والدتها وعلى علاقة جيدة مع والدها وإخوانها غير الأشقاء، وهي بعيدة كليا عن السوشال ميدايا والأضواء.

زواج الهضبة من السيدة "زينة عاشور" أثمر عنه التوأم "عبد الله وكنزي" و "جنا" التي تبلغ من العمر 18 سنة وتتميز الأخيرة بصوت قوي، إذ تشارك فيديوهات غنائية لها عبر حسابها الشخصي في الإنستجرام وسط تفاعل جيد من المتابعين.أولاد الهضبة من زوجته السابقة زينة يعيشون خارج "مصر" وتحديداً في لندن هرباً من ضعط الشهرة الذي واجهوه في مصر بصفتهم أبناء الفنان المصري "عمرو دياب".

من جهة أخرى، يذكر أن عمرو دياب يعيش علاقة عاطفية مع الممثلة المصرية "دينا الشربيني"، ورغم عدم إعلان إرتباطهما بشكل رسمي إلا أنهما يتواجدان معاً في أغلب المناسبات، حتى أنه أهداها أغنية "برج الحوت" التي حققت نجاح وضجة كبيرة.

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