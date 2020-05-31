الفنانة نيرمين محسن تضطر للكشف عن أصولها بسبب هذا الأمر!

كشفت الفنانة السعودية نيرمين محسن عن الأسباب التي دفعتها للتحدث للمرة الأولى للجمهور حول أصولها القبلية، مؤكدة أنها دائمًا ما كانت تحاول أن تفصل ما بين تفاصيل حياتها وتاريخها وما بين عملها في مجال الفن.

وأشارت نيرمين محسن في لقاء تلفزيوني إلى أن الشائعات وكثرة اللغط حولها جعلها ذلك مضطرة لحسم الجدل حول الكثير من الأمور، وقالت أنها "لم تكن تريد الإفصاح عن ذلك لأنه أمر شخصي وكانت تريد أن يحبها الناس لشخصيتها، إضافة إلى أنها تكره العنصرية".

وأضافت نيرمين أنها كانت تتمنى أن يركز الجمهور على أعمالها الفنية كي لا يصنفها أحد من خلال جنسيتها فيحبها أو يكرهها.

وتابعت: "أنا إنسانة ضد العنصرية وأكرهها وما في إنسان اختار من هو أبدا ولا أهله ولا جنسيته، وأنا كتير أحب وطني وأفتخر".

وكانت نيرمين قد أعلنت أن اسمها هو نيرمين الزهراني، وأنها من منطقة الباحة، وأوضحت وقتها أنها لا تريد أن يلتفت لها الناس بسبب اسم قبيلتها.

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