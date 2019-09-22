الفنان السعودي علي المدفع على السرير الأبيض بعد انتكاسة صحية!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السعودي على المدفع، وهو على السرير الأبيض في مستشفى الرياض بالمملكة العربية السعودية بعد تعرضه لانتكاسة صحية وذلك كي يتلقى العلاج اللازم.

وأعلن الفنان السعودي عبدالعزيز المبدل، عن تواجد الفنان على المدفع، في المستشفى حيث شارك صورته وهو على السرير الأبيض في المستشفى وذلك من خلال أحد أصدقاء علي المدفع الذي أعلن أنه كان في زيارة إليه في المستشفى، وعلقّ قائلًا: "اللهم أشفه وعافه وجميع مرضى المسلمين".

ولم يتضح طبيعة الحالة الصحية التي يعاني منها الفنان السعودي، إلا أن موقع التغريدات "تويتر" اشتعل حيث تم تداول الصورة على نطاق واسع، واتضح أن علي المدفع، يرقد في مستشفى المواساة مخرج 9 الدور الثالث غرفة 337.

وانهالت مطالب بعض الفنانين المنتجين السعوديين وأعضاء من جمعية الثقافة والفنون لزيارة علي المدفع في المستشفى لإدخال السعادة على قلبه ورفع روحه المعنوية، واتجه آخرون لطلب تذكره بدعوة صادقة للمساهمة في تحقيق الشفاء كونه من الفنانين الذين ستحقون.

وفي مطلب آخر وُجه لـ"أبو ناصر"، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالاهتمام بالحالة الصحية بالفنان علي المدفع، كونه ساهم في إسعاد ملايين الجماهير على مدار 30 عامًا طوال مشواره الفني، وتكريمه باعتباره من رموز الفن الجميل في السعودية.

وشهدت محافظة المذنب بمنطقة القصيم مولد الفنان السعودي علي المدفع، الذي بدأ حياته الفنية في السبعينيات بتقديمه بعض العروض المسرحية والمسابقات الثقافية في نادي الهلال، ثم اتجه للعمل في مبنى التلفزيون السعودي.

وقام علي المدفع بتأليف وتمثيل بعض الفقرات والإيفيهات الكوميدية، وكان أول عملٍ عرفه الجمهور من خلاله، هو: "الضيف الغريب" عام 1393 من إعداد وإخراج إبراهيم الحمدان، كما قدَّم البرنامج الإذاعي "صور مسموعة".

يُذكر أن الفنان القدير علي المدفع، كان عضوًا في جمعية الثقافة والفنون، ويعد من الجيل القديم للفنانين السعوديين، وشارك عبر مسيرته الفنية الطويلة في العديد من الأعمال منها: "طاش ما طاش، شباب البومب، فاعل خير، مقالب من الحياة، عودة عصويد، حكايات قصيرة، العولمة، أحلى ما طاش، غشمشم"، وغيرها، وفي السينما شارك في أفلام منها: "حمود ومحيميد، أحلام سلوم، شرابيك والعظم".

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