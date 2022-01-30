الفنان السوري محمد قنوع عن مشهد منى زكي المثير للجدل: "أتفه مشهد بالفيلم"!

وجه الفنان السوري محمد قنوع انتقادات لاذعة للفيلم المثير للجدل في الآونة الأخيرة "أصحاب ولا أعز"، وهو فيلم أنتجته منصة "نتفليكس" ويتناول مواضيع اعتبرت بنظر نسبة كبيرة من الجمهور أنها لا تناسب عادات وتقاليد المجتمع الشرقي المحافظ.

وفي التفاصيل، لم يعلق قنوع على إشادة مواطنته سلاف فواخرجي بالفيلم، والتي وصفته بأنه فيلم جميل ومختلف، واستهل حديثه بالتعليق على مشهد خلع منى زكي لملابسها الداخلية التحتية الذي أثار موجة كبيرة من الجدل، وقال: “ برأيي الفيلم شيء اعمق واهم من هيك بكثير وهذا المشهد من اتفه المشاهد بالفيلم يعني ما بتصور في مشكلة لأن هي لما عملت هذه الحركة ما بين شي من جسمها ابدا وهي عملت حركة ايمائية وهي اكيد ما رح تكون فعلا عملت هذه الحركة".

وتابع “الكوارث الاكبر بهذا الفيلم الفكر الذي يطرحه انا عندي مشكل مع هذا الفكر يعني انا لازم اتعاطف مع المثليين” واضاف “انا ما بحب ناقش هذا الموضوع لأن اذا في شيء يخالف الشرع بشو بدي ناقشه اساسا”.

الجدير بالذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" هو أول فيلم عربي من إنتاج "نتفليكس"، وهو من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة.

تدور أحداث "أصحاب ولا أعز" حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

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