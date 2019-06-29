الفنان المصري محمد أبو الوفا في ذمة الله بعد صراع مع المرض

فجع الموت يوم السب الـ29 من حزيران الوسط الفني المصري عقب الإعلان عن وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع طويل مع المرض، وأعلن عن وفاته ابنه إسلام عبر حسابه على موقع فيسبوك ناشرًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون..أبي في ذمة الله".

ومن المقرر أن يشيع جثمان الفنان محمد أبو الوفا، عصر اليوم، وقد حاول نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، نقله إلى أحد مشتشفيات القاهرة، ولكن الحالة الصحية للفنان الراحل كانت لا تسمح.

يذكر أن الفنان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.

واشتهر الفنان الراحل بعدد من الأدوار التي ترك بصمته فيها في عالم الدراما والسينما، ومن أهم أعماله: "ابن حلال" مع محمد رمضان في دور حبيشه، وعدد آخر من الأعمال الدرامية مثل "يونس ولد فضة"، و"القيصر" وغيرها.

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