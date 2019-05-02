الفنان سمير صبري ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث مروّع..تعرفوا على التفاصيل! 

سادت حالة من القلق بين محبي الفنان المصري سمير صبري يوم أمس، وذلك بعدما ترددت أنباء عدة عن تعرضه لحادث سير خطير خلال عودته من محافظة الإسكندرية، عقب انتهائه من تسجيل إحدى حلقات برنامجه "ذكرياتي".

وفي التفاصيل، ذكرت عدة تقارير صحفية أن الفنان سمير صبري اصطدمت به سيارة من الخلف، ومن شدة الضربة التي تلقاها، اصطدم بالسيارة التي أمامه أيضًا، مما جعله يتعرض لبعض الكدمات في جسده، ولكن بحسب ما أكد المخرج محمد تركي أن الفنان المصري في حال جيدة وتوجه إلى المنزل فيما بعد من أجل الراحة.

يذكر أن الفنان سمير صبري يشارك في شهر رمضان من خلال صوته في فوازير "الحكاية والرواية"، والتي من المقرر أن تذاع عبر إذاعة الأغاني المصرية، وهي عبارة عن فوازير عن أسماء الأفلام والمسلسلات وصناعها.

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