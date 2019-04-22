الفنان محمد أبو الوفا في العناية المركزة..وهذه تفاصيل حالته الصحية

أصيب الفنان المصري محمد أبو الوفا بوعكة صحية مفاجئة، اضطر على إثرها لدخول العناية المركزة في إحدى مستشفيات محافظة الفيوم، حيث كشفت التقارير الطبية عن تعرضه لالتهاب شديد في الصدر، وهو الأمر الذي استدعى الكادر الطبي لمتابعة حالته بشكل حثيث.

وبحسب بعض التقارير الصحفية، فإن الفنان المصري سيبقى في العناية المركزة في سبيل الخضوع لجلسات علاج مكثفة، ولمراقبة حالته الصحية بشكل متواصل من قبل الأطباء، ولكن الخبر الجيد أن بعض المصادر المقربة من الفنان أكدت أن حالته تتحسن بشكل ملحوظ.

وكان عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قد توجهوا بالدعاء للفنان محمد أبو الوفا، الذي ترك بصمته في عالم الفن والدراما المصرية، ولا سيما أدواره المميزة في كل من مسلسل "نسر الصعيد"، "ابن حلال"، "كلبش"، "كأنه إمبارح"، والعديد من الأعمال الأخرى.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: