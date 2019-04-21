شركة روتانا تُحرج هاني شاكر وتوقع رسميًا مع النجم محمد رمضان..إليكم التفاصيل!

لا زال النجم محمد رمضان يسطر في كل يوم نجاحًا جديدًا يضاف إلى مسيرته الفنية والمهنية، حيث أنه وقع مؤخرًا عقد شراكة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ممثلة بمديرها في مصر السيد سعيد إمام، والذي شارك عبر حسابه على فيسبوك صور من الجلسة التي عقدت في القاهرة.

ويبدو أن شركة روتانا لم تكترث لكلام نقيب الموسيقيين في مصر هاني شاكر ورأيه حول محمد رمضان، حينما علّق على حفله الأخير وقال: "الغناء بالصوت مش بالعضلات"، ليكون هذا ردًا واضحًا أن محمد رمضان يستحق لقب "نمبر وان" دون منازع وهو رقم صعب في عالم الفن والغناء أيضًا، والأرقام خير دليل.

الجدير ذكره، أن محمد رمضان يشارك في الموسم الرمضاني لعام 2019، من خلال مسلسل "زلزال" وستظهر إلى جانبه في البطولة الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، وكوكبة من نجوم الفن في مصر، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: