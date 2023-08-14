القبض على أحمد فوكس لحيازته المخدرات.. وصحفي يكشف التفاصيل

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد إلقاء القبض على الممثل المصري الشهير "أ.ف" بتهمة حيازة المخدرات، وذلك أثناء تواجده في أحد فنادق الساحل الشمالي.

القبض على أحمد فلوكس

وزعم الصحفي المصري هاني عزب أن الفنان المعني بالأخبار هو الفنان المصري أحمد فلوكس، إذ كتب عبر حسابه في "فيسبوك": "المتهم #احمد_فلوكس أمام آمرين أما الحجز ٤ ايام على ذمة التحقيقات أو الترحيل الى القسم التابع له لتنفيذ حكم الحبس عليه.. المتهم أيضا هارب من تنفيذ أحكام نهائية واجبة النفاذ.".

ولفت إلى أن مباحث تنفيذ الأحكام علمت بمكان فلوكس وألقت القبض عليه لتنفيذ الحكم، وأثناء تفتيش محتوياته، عثر بحوزته على مخدر الحشيش.

وأضاف في منشوره: "وبعد كده تم اقتياده لجهات الأمن التابعة لمرسى مطروح.. وبعد ذلك تم ترحيله الى قسم العجوزة التابع لمنطقته السكنية.. وحالياً سيتم ترحيله الى السجن لتنفيذ حكم الحبس النهائى وواجب النفاذ وتطبيق القانون".

وجرى التحفظ علي الفنان في قسم شرطة مطروح، وعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه لـ4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي ذات السياق أرسل رئيس مجموعة عدالة، المستشار عصام رفعت، تلغراف رسمي للسيد مدير أمن مطروح ووزير الداخلية ومدير مباحث مطروح للمطالبة بتنفيذ الحكم النهائي والبات على المتهم أحمد فلوكس.

حبس أحمد فلوكس لعام كامل

ويُشار إلى أن فلوكس صدر في حقه حكمًا واجب النفاذ بتهمة سب وقذف وتهديد لاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، ياسمين عزت، وبذلك الحكم الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2022 نهائيًا وبات وواجب النفاذ؟

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برفض استئناف فلوكس، وتأييد حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.

كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.



