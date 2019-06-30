القضاء سيّد الموقف بين بلقيس فتحي والإعلامية فجر السعيد..وهذا ما قالته الأخيرة!

منشور 30 حزيران / يونيو 2019 - 06:32
فجر السعيد وبلقيس فتحي

واصلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجومها على الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، حيث أن الأمور تفاقمت بينهما وخاصة في الآونة الأخيرة بعدما قامت بلقيس برفع دعوى قضائية ضد السعيد بسبب إهاناتها المتكررة لها ولوالدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت فجر السعيد قد قامت بنشر تغريدة تعود إلى بلقيس فتحي، وعلقت عليها قائلة: " حجيه .. انا لازلت انتظر منك توضيح عمن تقصدين بهذه التغريدة؟!!! عطيتك مهله للرد وللأسف لم تردي... هل تقصديني بالتغريده ؟!! واذا ما تقصديني ممكن توضحين لمتابعينك انك ما تقصديني لان الردود على تغريدتك كلها طعن فينى.. غدًا نهاية المهله الممنوحه للرد وبعدها سأضطر آسفه للشكوى ضدك".

يشار إلى أن بلقيس فتحي رفعت أيضًا دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية الأخرى مي العيدان، وكشفت قبل أيام أنها كسبت القضية، وسيترتب على العيدان دفع غرامة مالية تبلغ 3 آلاف دينار كويتي.

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