ريهام سعيد تُعلن عن إصابتها بمرض خطير وتكتب وصيتها للجمهور!

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن خبر إصابتها بمرض خطير عبر حسابها على موقع إنستغرام، وعلى ما يبدو أنها تشعر بالألم والخطر إلى درجة جعلتها تقوم بكتابة وصية للجمهور وطلبت منهم الدعاء لها حتى بعد وفاتها.

وصدمت ريهام الجمهور بخبر إصابتها بمرض في الوجه ووصفته بالخطير، وكتبت وصية للجمهور عبر حسابها على مواقع التواصل قالت فيها: " حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا".

يشار إلى أن ريهام سعيد من بين الإعلاميات المثيرات للجدل في كثير من المناسبات، ولديها عدد من الخلافات مع الوسط الفني مثل سما المصري، وآخر تصريحاتها كانت هجومية ضد ميريام فارس التي قالت في أحد المؤتمرات الصحفية "أنا تقيلة على مصر"، لتنهال عليها بوابل من الانتقادات خلال برنامجها.

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