الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة لوسائل الإعلام عن تفاصيل حالة والده الصحية، وذلك بعد أن تم نقله إلى المستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد أبو زهرة أن والده يعاني من مشكلة في التنفس، ولقد تم تركيب جهاز تنفس صناعي له، وحالته الصحية حاليًا مستقرة، مؤكدًا أن الأطباء قرروا تغيير كورس العلاج الخاص به، نظرًا لحدوث بعض المشكلات في التنفس.

في حين قالت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن حالة والدها الصحية بدأت بالتحسن نسبيًا، وأشارت إلى أن والدها ليس محجوزًا في العناية المركزة كما تداول البعض، وأنه حاليًا يتلقى العلاج في غرفة عادية في المستشفى.

وأضافت ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن والدها لم يكن يخرج من المنزل إطلاقًا، ولكنه خرج مرة واحدة مؤخرًا، ومن المرجح أنه أصيب بالفيروس فيها، مشيرة إلى أنه حاصل على 3 جرعات من لقاح كورونا.

يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قد أعلن مؤخرًا إصابته بفيروس كورونا، ودخوله مستشفى العجوزة لتلقي العلاج هناك، وذلك بعد إخفاء عائلته عليه هذا الخبر حتى لا تسوء حالته الصحية.

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