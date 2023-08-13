الكشف عن أجر ستيفاني عطالله في مسلسل "كريستال"

يتساءل الكثيرون حول أجور نجوم مسلسل "كريستال"، التنسخة المعربة عن المسلسل التركي "حرب الورود"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ عرضه عبر منصة "شاهد" الرقمية.

أجر ستيفاني عطالله في "كريستال"



وتداولت بعض الصفحات المختصة بأخبار المشاهير معلومات تكشف عن الأجر المادي الذي تقاضته الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله في العمل، الذي تجسد فيه دور "في"، إذ قيل أنها حصلت على مبلغ يقدر بـ100 ألف دولار.

على صغيد آخر، كشف أن الفنان المصري محمود نصر، الذي يجسد دور الدكتور "جواد فياض"، تقاضى 200 ألف دولار.

ولم يتم تأكيد الأخبار، ولم يتسنى لموقع "البوابة" معرفة ما إذا كانت الأرقام حقيقة أم لا.



مسلسل كريستال

يشار الى أن مسلسل (كريستال) هو النسخة المعربة من المسلسل التركي (حرب الورود)، يعرض في الوقت الحالي على محطة MBC ، ويحظى بنسبة حضور وتفاعل عالي من قبل الجمهور، و هو من بطولة محمود نصر، ستيفاني عطالله، و باميلا الكيك.

يروي العمل قصة فتاة تدعى فاي تعمل مع اسرتها في قصر عائلة الست علياء، وتعتبر الأخيرة وتعمل في تصميم الأزياء قدوة لها، حتى تقع في حب الدكتور جواد حبيب الست علياء ويبادلها نفس الشعور مما يشعل الحرب بينهما.