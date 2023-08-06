مسلسل كريستال: علياء تتسبب بوفاة والد فاي.. والأخيرة تنتقم بالزواج من باسل

يحظى مسلسل كريستال الذي يعرض حاليًا على قناة ام بي سي ومنصة شاهد ومُقتبس من الدراما التركية "حرب الورود" بشعبية كبيرة ونسبة مشاهدة عالية.

ويترقب الجمهور عرض الحلقات بشغف كبير في انتظار مصير الأحداث ولا سيما علاقة الدكتور جواد "محمود نصر"، وفاي "ستيفاني عطالله".

تفاصيل الأحداث المتوقعة بناءً على النسخة التركية

عادة وفيما يخص الدراما العربية المقتبسة من تركية يسارع الجمهور للبحث عن النسخة الأصلية لمعرفة طبيعة الأحداث القادمة والنهاية، وفيما يخص مسلسل كريستال نكشف لكم في هذا المقال عدد من الأحداث القادمة بناءً على النسخة التركية.

تتسبب علياء "باميلا الكيك" بوفاة والد والد فاي وشقيقاتها "الفنان اللبناني ناظم عيسى"، وهنا تقرر فاي الانتقام منها بالزواج من شقيقها باسل "خالد شباط".

وقبل زواج فاي من باسل تكون بعلاقة مع الدكتور جواد الحبيب السابق للست علياء، وتؤدي هذه العلاقة إلى حملها، إلا أنها تخسر الجنين بعد ان تقوم عليا برميها من على الدرج.

وبحسب السخة التركية يتضح لاحقًا أن علياء هي ابنة مدبرة المنزل رحاب "رولا حمادة"، كما يتبين أن علياء شقيقة كل من فاي وأشقائها.

وفي النهاية ترث فاي ثروة علياء بعد وفاة باسل وتطرد الأخيرة من القصر انتقامًا لوالدها.

قصة مسلسل كريستال

يروي العمل قصة فتاة تدعى فاي تعمل مع اسرتها في قصر عائلة الست علياء، وتعتبر الأخيرة وتعمل في تصميم الأزياء قدوة لها، حتى تقع في حب الدكتور جواد حبيب الست علياء ويبادلها نفس الشعور مما يشعل الحرب بينهما.

