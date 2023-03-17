"سفر برلك" للراحل حاتم علي يحجز مكانه في رمضان2023 .. هل يكون بديلًا لمسلسل الزند؟

شهد الموسم الرمضاني لعام 2023 الكثير من التغييرات على خارطته قبل أيام قليلة من بدئه مما سبب حالة من الغضب والتوتر بين الجمهور وخاصة جمهور الدراما السورية.

وكان أولها مسلسل "كسر عضم" والذي كشف عن تغييرات كبيرة في الجزء الثاني منه وستشمل الاسم الذي تحوّل الى "سراديب" وانتقالاً الى المخرج والمؤلف ووصولاً الى بعض النجوم.

مسلسل "سفر برلك" يحجز مكانه في الموسم الرمضاني 2023

ترقب الجمهور العربي في الفترة الماضية بفارغ الصبر موعد عرض المسلسل العربي "سفر برلك" والذي يضم نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي منهم عابد فهد وعبد الرحمن اليماني، خاصة انه كان قد انتهى تصويره منذ أشهر طويلة.

وبشكل مفاجئ ودون أي مقدمات قررت قناة ام بي سي ومنصة شاهد التابعة لها الإفراج عن المسلسل التاريخي سفر برلك ليتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم بعد أيام.

ويأتي الافراج عن مسلسل "سفر برلك" بعد حالة الجدل التي أثارها حذف المنصة والقناة الإعلانات الترويجية الخاصة بـ مسلسل "الزند" للنجم السوري الشهير "تيم حسن".

تفاصيل المسلسل التاريخي سفر برلك

بعيدًا عن قصة العمل التاريخية المميزة والنجوم الذين يضمهم، لكن أكثر ما يميز هذا العمل أنه كان من رؤية المخرج الراحل حاتم علي والذي كان يتحضر له قبل وفاته إثر تعرضه لأزمة قلبية، واستكمل المشوار بعده المخرج الليث حجو.

ويتناول العمل الدرامي قصة 4 أصدقاء في فترة صدور فرمان الخدمة العسكرية التي أصدرها السلطان العثماني في تلك الفترة وهو مسلسل تاريخي اجتماعي، يضم عدد من قصص الحب.

وسيجسّد النجم السوري "عابد فهد" شخصية جمال باشا السفّاح، ويشارك في بطولة العمل ديما الجندي وفادي صبيح، ناتاشا شوفاني، أنس طيارة وآخرون.