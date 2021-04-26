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زين كرزون تكشف عن جنس مولود ديانا كرزون بالخطأ..وهذا هو الإسم!

منشور 26 نيسان / أبريل 2021 - 11:24
ديانا كرزون
ديانا كرزون

تعيش الفنانة الأردنية ديانا كرزون فرحة كبيرة حالياً وهي تنتظر مولودها الأول من زوجها الإعلامي معاذ العمري.

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ديانا كانت قد استقبلت أصدقائها على الإفطار وتبين من المنشورات التي تم تداولها من المنزل والتي شكروها فيها ديانا على المائدة أنها حامل بطفل ذكر وستطلق عليه إسم "فاهد".

ديانا كرزون

يذكر أن الفاشينيستا الأردنية زين كرزون كانت منذ أيام قد شاركت فيديو جمعها بشقيقتها ديانا من داخل المنزل وكانت علامات الحمل واضحة على بطنها وملامحها التي ظهرت بها بوزن زائد. ومن بعدها أطلت ديانا داخل أحد صالونات التجميل بلوك جديد ووجهت تحية للجميع وهنئتهم بمناسبة شهر رمضان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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يذكر أن كرزون كانت قد أعلنت خبر حملها منذ حوالي الشهرين وشاركت الخبر السعيد على طريقة الفيديو كليب الذي حمل عنوان "هو مين" وضم لقطات من حفل زفافها الذي تم من الإعلامي الأردني معاذ العُمري منذ حوالي الـ 7 أشهر بحفل عائلي صغير في المنزل تماشياً مع إجراءات فيروس كورونا، ومن بعدها اتجه الثنائي إلى إحدى المزارع لتصوير فيديو كليب ومشاركة هذه اللقطات مع الجمهور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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في يوم الزفاف كانت قد انتشرت أخبار أن معاذ العمري قد تم اعتقاله لمخالفة أوامر الدفاع المفروضة من السلطات الأردنية بسبب جائحة كورونا التي غزت العالم، إلا أنه نفى الأمر جملةً وتفصيلاً بعد ساعات وأكد أن استدعائه كان للسؤال حول الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وأنه غادر المركز الأمني بعد أن أطلعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالزفاف الذي اقتصر على أهل العروسين فقط.

كرزون منذ أيام كانت قد وجهت رسالة حزينة على فقدان المطرب الأردني متعب الصقار والتي جاء فيها:
"خبر حزين الصوت النادر والحنون صوت الاردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمة الله..."الله يرحمك يا ابو شهد إنا لله وإنا إليه راجعون مش عارفه شو احكي مصدومه كثير بدعيلك بالرحمة .. رحمة الله عليك يا أطيب قلب".

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ديانا كرزون

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