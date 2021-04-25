شهاب يصدم الجمهور ويثير الجدل حول خضوعه لـ عمليات تحويل الجنس بسبب هذه الصُور!

أثار الشاب الإيراني شهاب الجدل بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد تداول صُور جديدة لها أظهرت بشكل أنثوي.

الصُور المتداولة أظهرت شهاب بشكل مُختلف تماماً ما بين تفاصيل جسده التي بدت انثوية وحتى ملابسه الذي ظهر بها والتي كانت عبارة عن "جمب سوت" من الواضح أنه للنساء. الجمهور أرفق عدة تغريدات من بينها "في طريق التحول"...وتابع آخر "والله الي يخبرني انشالله يدخل الجنه بس خبروني هذا شاب لو بنتتتت بس اريد اعرفففف"..وجاء في تعليق أحدهم "بخوص الزفر الي بساقه ..مو كذا الهايلايت"

يذكر أنه منذ أيام تصدر هاشتاق #جدة_شهاب الترند عبر تويتر في المملكة العربية السعودية بعد أن شارك الشاب الإيراني شهاب مجموعة صُور وفيديوهات من حفل زفاف أُقيم لجدته.

الجدة التي عُرفت بالفيديوهات الكوميدية كان قد أعلن حفيدها منذ بضعة أيام أنها تستعد للزواج من رجل إيراني وبالفعل أُقيم أمس حفل زفاف داخل إحدى الصالات بحضور أهل وأصدقاء العائلة. وارتدت العروس الفستان والطرحة البيضاء ورقصت على أنغام الأغاني الخليجية والإيرانية منها.

إلا أن الجمهور اتفق بشكل كامل على أن الحفل ما هو إلا مسرحية متفق عليها لتصدر الترند وحديث الجمهور لا أكثر ولا أقل كما أن شهاب سبق وأن قام بنفس الخطوة مع عمته التي أُقيم لها حفل زفاف مماثل ولكن في المنزل بعد أن علق الشاب الإيراني أنها تزوجت من رجل أعمال كويتي.

يذكر أن شهاب تم استبعاده من دولة الكويت بسبب فيديوهات مثيرة للجدل له من بينها إطلاقه للشتائم أمام الكاميرا، ومنذ لحظة عودته إلى إيران قرر الشاب فضح المشاهير عن طريق مشاركة أسرار خاصة كان من بينها أن زوج الدكتور خلود يخونها بشكل دائم وانه يشرب الخمر على متن اليخت الذي يملكه.

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