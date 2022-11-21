لماذا تزوجت أصلي انفر بشكل مفاجئ؟ .. تعرفوا على السبب

احتفلت النجمة التركية الشهيرة أصلي أنفر بزواجها من رجل الأعمال التركي بيركين جوبوداك قبل عدة أسابيع وذلك بعد مواعدة دامت لمدة 4 أشهر فقط، وشارمت النجمة التركية صور حفل الزفاف لتعلن عن الخبر المفاجئ الذي لم يسبقه أي إعلان رسمي او تلميحات.

سبب زواج أصلي أنفر المفاجىء

وبالرغم من انه لم يمضي على علاقتها برجل الاعمال بيركين جوكبوداك سوى أربعة أشهر فقط الا أن النجمة التركية الشهيرة "أصلي انفير" أعلنت زواجها منه بشكل مفاجىء وصادم لجمهورها، من خلال نشرها صور حفل الزفاف عبر حسابها الخاص في إنستغرام.

وبحسب مصادر مقربة من النجمة التركية الشهيرة "أصلي أنفير" فإن السبب الرئيسي لزواج النجمة التركية هو حملها من رجل الأعمال بيركين.

ولهذا قررت أصلي الزواج بشكل سريع من رجل الاعمال وبحفل زفاف اقتصر على عدد قليل من الأصدقاء والمقربين، وذلك قبل أن تصبح بالأشهر المتقدمة بالحمل.

وكشفت المصادر ان الفنانة التركية قررت الانسحاب من أي اعمال تشارك بها والابتعاد عن الفن طوال فترة حملها حتى لا تعرض نفسها او الجنين للخطر، حيث انسحبت من تصوير مسلسل اسمي فرح.

تفاصيل زواج أصلي انفر

شاركت النجمة التركية "أصلي انفير" مجموعة من الصور لحفل زفافها السريّ والمفاجىء عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وعلّقت عليه: "أجل أنا تزوّجت".

وتمنّى العديد من المشاهير لأصلي أيام كلها حب وسعادة الى جانب شريكها، كما بدت عليها السعادة الكاملة رفقة زوجها رجل الاعمال.