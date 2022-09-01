  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. الكشف عن سبب وفاة النجمة "تشارلبي دين" المفاجئة.. وهذا آخر ما قالته

الكشف عن سبب وفاة النجمة "تشارلبي دين" المفاجئة.. وهذا آخر ما قالته

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:00
تشارلبي دين
تشارلبي دين

أثار خبر وفاة النجمة الهوليوودية الشهيرة "تشارلبي دين" عن عمر  الـ 32 عاماً صدمة كبيرة في الوسط الهوليوودي والعالمي، بعد أن دخلت المستشفى بشكل مفاجىء، وتوفيت هناك.

اقرأ ايضاًجورجينا رودريغز تخلّد ذكرى وفاة طفلها على جسدها.. شاهد ماذا فعلت!جورجينا رودريغز تخلّد ذكرى وفاة طفلها على جسدها.. شاهد ماذا فعلت!

تفاصيل وفاة النجمة الهوليوودية تشارلبي دين

أعلنت مصادر اخبارية مقربة من النجمة الهوليوودية الراحلة  بأن النجمة البالغة من العمر 32 عاماً قد توفّت في مستشفى في مدينة نيويورك وذلك بعد أن تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة.

وبحسب تقارير المستشفى والمصادر المقربة من النجمة الراحلة، فإنها  توفيت بعد اصابتها بمرض مفاجىء ولكن لم يتم مشاركة أي تفاصيل أخرى حول المرض أو ما هو وكيف أصيبت به.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Charlbi Dean (@charlbi143)

آخر كلمات قالتها تشارلبي دين

وكانت النجمة الهوليوودية الراحلة "تشارلبي دين" قد نشرت منشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ، قالت فيه: "أنا تائهة في السراب".

اقرأ ايضاًجورجينا رودريغز تخلّد ذكرى وفاة طفلها على جسدها.. شاهد ماذا فعلت!نجم هوليوودي مُتهم بأنه من "أكلي لحوم البشر".. إلى جانب فضائح جنسية

ولم يُعرف ماذا كانت تقصد النجمة الهوليوودية من منشورها المثير للجدل، وفيما إذاعانت في الساعات الأخيرة من حياتها بسبب مرضها المفاجئ.

نبذة عن تشارلبي دين

اشتهرت النجمة الهوليوودية الشهيرة في تجسيد شخصية فيلم Triangle Of Sadness، كما أنها لاقت نجاحًا كبيرًا بعد انضمامها الى مسلسل  CBS الابتدائية.

وكانت تشارلبي خلال وقت سابق تعمل كعارضة أزياء حيث بدأت مسيرتها المهنية بهذا العمل قبل أن تتوجّه للتمثيل، حيث كان أول عمل لها فيلم الكوميدي Spud والذي عرض عام 2010.

كلمات دالة:تشارلبي دينوفاة المشاهيرمرض المشاهيراخبار المشاهيرتصريحات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...