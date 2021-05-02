الكشف عن شكل خطيب المهرة البحرينية.. وشائعات حول جنسيته واحتياله على سعودية!

اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المهرة البحرينية أنها السبب وراء انفصال المغنية اليمنية بلقيس فتحس وزوجها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف، وذلك بعد انتشار صورة لها مع رجل أسمرطويل القامة شبهه الكثيرون بزوج بلقيس.

وبعد انتشار شائعات زواجها من سلطان بن عبد اللطيف على مدى أيام، كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن هوية خطيب المهرة البحرينية ونشرت صورتين الاولى لمهرة برفقة خطيبها وأخرى للشاب يجلس لوحده في إحدى المطاعم، وكتبت: "خطيب المهره البحرينيه لأول مره".

هوية خطيب المهرة البحرينية



من جهة أخرى، ادعى البعض أنهم على علم بجنسية الشاب، حيث أشاروا أنه من بدون الكويت ويعيش في العاصمة البريطانية لندن، كما أنه يمتلك محل شيشة؛ وزعم آخرون في خانة التعليقات أن اسمه يوسف ومنفصل عن زوجته.

وأضاف أحدهم أنه خدع إحدى السعوديات وسرق أموالها، وبدأ مشروعه في محل الشيشة، وكتب: "هذا بدون صاحب شيشه في لندن ضحك على سعوديه من قبل ونصب عليها واخد فلوسه وفتح فيهم شيشه".

رد المهرة البحرينية على شائعات علاقتها بزوج بلقيس

وبالعودة إلى الشائعات، خرجت المهرة عن صمتها وأكدت قائلة أنها وبلقيس أحباء وأخوات وعلقت: "البيوت أسرار ومن سعى لخرابها أخرج أسرارها".

وأكدت أنه ليس لأحد الحق في التدخل في حياتها الشخصية مثل بمن تتزوج وبمن لا تتزوج، وقالت: "مالي دخل بغيري..طول عمري أمشي جنب الحيط، أنا بتكلم عن نفسي وبيتي سري".

انفصال بلقيس عن زوجها

يذكر أن بلقيس فتحي أعلنت مؤخرًا انفصالها عن زوجها رجل الأعمال السعودي، مؤكدة ذلك من خلال اتصال هاتفي مع برنامج MBC Trending: "رافعة قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلنا ثقة بالقضاء النزيه ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع ولا يمكنني أن أتكلم بشيء".