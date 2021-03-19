الكشف عن قاتل الممثلة السورية رائفة الرز...أسرار كثيرة كُشفت!

عاد خبر مقتل الممثلة السورية رائفة الرز إلى الواجهة من جديد بعد أن تم تحديد هوية القاتل الذي ارتكب جريمته البشعة.

الشرطة الهولندية تمكنت من تحديد قاتل الممثلة والذي هو شاب سوري يدعى وائل درغام ويبلغ من العمر 33 عاماً. وبحسب بعض المصادر فإن الشاب كان متزوجاً من الراحلة إلا أن الطلاق وقع بينهما من دون التطرق للأسباب وهو ما لم يهضمه الأخير بسهولة ليرتكب جريمته البشعة...في حين أكد أقارب الراحلة أن الشاب كان بعيش بالقرب من منزلها وكانت تقدم له المساعدة ليتضح أنه مريض نفسي ويتعاطى المخدرات.

أحد أفراد عائلة الراحلة رائفة شارك منشور جاء فيه "هذا هو المجرم النجس الحقير، يلي قتل بنت خالي الفنانة رائفة الرز بهولندا... الله ينتقم منك أشد انتقام يارب.. اسمو وائل درغام هاد يلي قتل أختي رائفة الرز.. هاد يلي كانت تحن عليه وتساعدو يتعاطى وبياخد مساعدة منها.. هاجمها بالبيت وطلب مصاري.. دافعت عن حالها.. بس قضاء الله وقدره لا اعتراض عليه.. ما إلها لا بالمعارضة ولا بالسياسة، وما إلها بأي شي متل ما البعض عم يألف. ارحمونا.. واترحمو عليها..ارقدي بسلام... الله معك".

﻿القاتل مثل أمام المحكمة الهولندية ووجهت له تهمة القتل عمداً استنادًا لتحقيق أولي قامت به الشرطة، وعلى الرغم من أن المعلومات ما زالت متضاربة حول تفاصيل حياة المجرم إلا أن إعلامي سوري يدعى عبد القادر المنلا أكد أن المجرم كان بالفعل متزوج من الراحلة وبسبب أمراضه النفسية تم الطلاق.

يذكر أن الراحلة تركت خلفها طفل واحد يبلغ من العمر 18 عاماً وكانت قد رزقت به من زوجها الأول الكاتب والصحفي الكردي العراقي هوشنك وزيري الحاصل على الجنسية الأميركية والمقيم مع ابنه في مدينة أربيل بالشمال العراقي، وكان يقوم من حين لآخر، بزيارة والدته التي كانت تقيم بمفردها في شقتها بهولندا، التي وصلت إليها قبل 5 أعوام وطلبت اللجوء.

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