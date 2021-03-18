عفاف رشاد 63 عاماً تصدم الجمهور وتتحول إلى جينيفر لوبير.. تجميل أم فوتوشوب؟

تداولت الصفحات الفنية صُورة جديدة للمثلة المصرية عفاف رشاد أظهرتها من دون حجاب وبلون شعر جديد.

وشكلت الصُورة المتداولة صدمة للجمهور الذي لم يتعرف على الممثلة إلا من خلال الإسم لأن شكلها بدا مُختلف كُلياً عن المعتاد وبالتحديد بدت أصغر من عمرها بكثير.

تعليقات الجمهور كانت ما بين مصدومة وما بين غير متأكد ما إذا كانت الصُورة فعلاً لها أو لا وتم تشبيهها بالفنانة العالمية جينيفر لوبيز تعليق ساخر "جينيفر لوبيز الغلابة".

وعلقت رشاد بدورها على الجدل الكبير "لو أعرف إن الصورة دي هتعمل البروباغاندا دي مكنتش حطيتها، وأنا لا بعمل تجميل ولا بوتكس ولا فيلر ولا حاجات العبيطة اللي بيستخدموها، لإني مش بستحملها، أنا مجرد بطبق وصفات طبيعية".

وأضافت "تغيير لون شعري هو اللي فرق مع شكلي، لإنه لون جرئ، ولون الشعر هو اللي عمل المصيبة السودة دي، بس أنا خلاص هغيره وهخليه لونه الكستنائي الطبيعي، لأن اللون الجديد ده بيحتاج مكياج وأنا مش بحب أحطه، وفي النهاية رضا ربنا بيبان على الوش".

يذكر أن الفنانة عفاف رشاد كانت قد ارتدت الحجاب منذ عام 2014 تقريباً قبل أن تخلعه في عام 2016 بسبب معاناتها من الصداع النصفي بسببه كما صرحت، واثار وقتها التصريح الذي أطلقته هجوم الجمهور عليها واتهامات بالإساءة للدين الإسلامي.

يذكر أن عفاف راشد كانت قد قدمت العديد من الأعمال السينمائية من بينها أفلام قلب الأسد، زنقة ستات، سمير ألو النيل، آخر ديك في مصر، كما أنه يعد مسلسل "الاختيار" هو آخر أعمالها الفنية، والتي قدمته خلال الموسم الرمضاني الماضي عام 2020 مع الممثل المصري أمير كرارة، والنجم أحمد العوضي وتناولت قصة العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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