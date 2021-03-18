فوز الفهد تعلن حملها بطفلها الأول.. وهدايا بملايين الريالات السعودية!

أعلنت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد للجمهور خبر حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف في ذكرى زواجهما الأولى.

وشاركت فوز صُورة لها من احتفال بسيط كان قد أُقيم في منزلها وارتدت جاكيت على شكل فستان باللون الأبيض وأضافت له مجوهرات ألماسية من القرطين والعقد وصولاً للخاتم وساعة اليد، وارفقت فوز الصُورة تعليق جاء فيه:

"اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي وعوض صبري وقر عيني بطفلاً صالحاً ليس في خلقه زياده ولانقصان يارب العالمين..الحمد لله.. الله يرزق كل محروم هذا الشعور الي ماينوصف..اشكر كل شخص دعالي واتمنى لي الخير وربي يرزقكم اضعاف ماتتمنون"

وكالعادة تلقت الفاشنيستا الهدايا القيمة من زوجها بمناسبة هذا اليوم والتي كانت عبارة عن خاتم ألماس أصفر من دار (GRAFF) العالمية وصل سعره لـ 2.255.400 مليون ريال سعودي، وأقراط من الألماس وصل سعرها تقريباً لـ 285.045 ألف ريال سعودي.

يذكر أن فوز في يوم زفافها تمكنت من تصدر الحديث بسبب المجوهرات التي تلقتها من زوجها بتوقيع دار "كارتير" العالمية والتي بلغت قيمتها ما يقارب 2.5 مليون ريال سعودي من دون خاتم الخطوبة المرصع بالألماس وساعة يد أيضاً لا يوجد منها إلا 50 قطعة في العالم من دار كارتير أيضاً، ووقتها بعض المصادر أفادت أن العريس قدم لفوز أيضاً يخت وطائرة خاصة أيضاً!

واختارت الفاشنيستا ليومها الكبير Jumpsuit من المصمم اللبناني العالمي "إيلي صعب"، وهو ما عرضها للانتقادات لأن منطقة الصدر للتصميم كانت مفتوحة بشكل مبالغ فيه بالنسبة لمجتمع متحفظ، أما التعليق الثاني من الجمهور كان نهاية التصميم الذي على شكل شورت قصير، إذ كان واضحاً للعين على الرغم من التعديلات التي أضيفت عليه.

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