دلال عبد العزيز في ذمة الله… وهذه آخر رسالة لزوجها الراحل سمير غانم!

فُجعت عائلة سمير غانم مُجدداً بخبر وفاة والدتهم الممثلة المصرية دلال عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 61 عاماً بعد أشهر قليلة من وفاة والدهم الممثل سمير غانم بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

الخبر الحزين شاركه زوج ابنتهما الممثل حسن الرداد بمنشور جاء فيه "ولله ما قادر اكتب ولا مصدق. توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه،هتوحشينا قوى يا أمى،ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".

وتفاعل المشاهير ورواد السوشال ميديا مع الخبر الحزين بشكل كبير ووجهوا التعازي للشقيقتان ايمي ودنيا سمير غانم.

بالحديث عن الراحلة دلال عبد العزيز فلم تكن على دراية بوفاة زوجها وتم إخفاء الخبر عنها بسبب وضعها الصحي، وكانت آخر كلماتها لـ سمير غانم "طمنوا انو انا منيحة واحكولوا يشد حيله هو كمان".

حالة دلال عبد العزيز الصحية

دلال عبد العزيز كانت قد بتليف شديد في الرئتين بسبب إصابتها بكورونا؛ لهذا السبب كانت تحتاج للأكسجين طوال الوقت، لذلك وضعت على جهازي أكسجين "هاي فلو نزيل" و"باي باب". ويساعد هذان الجهازان على ضخ الأكسجين للجسم؛ لأن الرئتين لم تعد قادرة على التنفس بشكل طبيعي.

وقد حاولت المشفى إجراء أشعة مقطعية لها، لكن تراجعت عن هذا القرار لخوفها من تأثر دلال خلال عملية النقل. وأوضح المشفى أن مسحة فيروس كورونا ونتيجتها ليست العامل الحاسم في عملية شفائها، وإنما حالة الرئتين.

وفاة سمير غانم!

يذكر أن سمير غانم فارق الحياة عن عمر ناهز الـ83 عامًا، وأشيع أن السبب إصابته بفيروس كورونا، إلَّا أن صهره الممثل المصري حسن الرداد أكًد أن ذلك ليس السبب الرئيسي للوفاة، وفي وقت لاحق أكد شقيق الراحل أن سمير تخطى فيروس كورونا وأصيب بمضاعفات على رأسها مرض "الفطر الأسود" الذي أنهى حياته وحياة الكثيرين في الهند. وينشأ الفطر الأسود بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة "بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

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