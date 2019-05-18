المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

منشور 18 أيّار / مايو 2019 - 05:18
عادل إمام
عادل إمام
هنأ المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، الفنان المصري عادل إمام، بمناسبة يوم مولده الـ79، معبرًا عن حبه الشخصي، للزعيم المصري، وحبه لأعماله الكوميدية التي يتابعها منذ صغره.

 

ونشر "جندلمان"، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رسالة وجهها إلى الفنان عادل إمام، قائلاّ: "تحية عطرة إلى الفنان الكبير عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده.. طول الله عمرك يا زعيم. سنة حلوة يا جميل".
 
وتابع المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كل طفل ومواطن في إسرائيل ابتداء من الستينيات وحتى الثمانينيات كان يعرفه بسبب أفلامه التي كانت تعرض في التلفزيون الإسرائيلي كل يوم جمعة.. هكذا تعلمنا اللهجة المصرية".

 

جدير بالذكر، أن صفحة "إسرائيل بالعربية" كانت قد احتفت أمس الخميس، على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، بمولد نجم الكوميديا المصري، الفنان عادل إمام، قائلة: "بمناسبة عيد ميلادك، عادل إمام، يا بطل الكوميديا والتمثيل، تقبل أجمل التهاني من عشاق الأفلام المصرية في إسرائيل. ربنا يطول عمرك ودوام التألق".
 
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كلمات دالة:عادل إمامنجوم مصرمشاهير مصر

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