المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

هنأ المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، الفنان المصري عادل إمام، بمناسبة يوم مولده الـ79، معبرًا عن حبه الشخصي، للزعيم المصري، وحبه لأعماله الكوميدية التي يتابعها منذ صغره.

تحية عطرة مني شخصيا إلى الفنان الكبير #عادل_إمام بمناسبة عيد ميلاده. كل طفل ومواطن في إسرائيل ابتداء من الستينيات وحتى الثمانينات كان يعرفه بسبب أفلامه التي كانت تعرض في التلفزيون الإسرائيلي كل يوم جمعة. هكذا تعلمنا اللهجة المصرية.



طول الله عمرك يا زعيم. سنة حلوة يا جميل. pic.twitter.com/iYnV0kg2oM — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 17, 2019

ونشر "جندلمان"، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رسالة وجهها إلى الفنان عادل إمام، قائلاّ: "تحية عطرة إلى الفنان الكبير عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده.. طول الله عمرك يا زعيم. سنة حلوة يا جميل".

وتابع المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كل طفل ومواطن في إسرائيل ابتداء من الستينيات وحتى الثمانينيات كان يعرفه بسبب أفلامه التي كانت تعرض في التلفزيون الإسرائيلي كل يوم جمعة.. هكذا تعلمنا اللهجة المصرية".

بمناسبة عيد ميلادك #عادل_إمام يا بطل الكوميديا والتمثيل تقبل اجمل التهاني من عشاق #الافلام_المصرية في #إسرائيل . ربنا يطول عمرك ودوام التألق pic.twitter.com/TxleSOEDqP — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 16, 2019

جدير بالذكر، أن صفحة "إسرائيل بالعربية" كانت قد احتفت أمس الخميس، على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، بمولد نجم الكوميديا المصري، الفنان عادل إمام، قائلة: "بمناسبة عيد ميلادك، عادل إمام، يا بطل الكوميديا والتمثيل، تقبل أجمل التهاني من عشاق الأفلام المصرية في إسرائيل. ربنا يطول عمرك ودوام التألق".

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