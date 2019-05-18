مغنية سعودية تثير ضجة بعد ظهورها وهي ترقص وتقرأ القرآن الكريم (فيديو)

أثارت المغنية السعودية روتانا طرابزوني ضجة كبيرة خلال اليومين الماضيين، وذلك عقب ظهورها في مقطع فيديو متداول وهي ترقص وتقرأ القرآن الكريم، مما تسبب بموجة غضب عارمة بين عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المغنية السعودية في المقطع وهي ترتدي "توب أستومك" أسود، وبنطالا بفتحتين جانبيتين بطول الرجلين، خلال قراءتها لسورة الفاتحة، وذلك على خشبة مسرح فورم في أمريكا.

يشار إلى أن طرابزوني من مواليد الظهران، وتلقت تعليمها في السعودية، وقررت الإقامة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية واحتراف الغناء، بحسب ما نشرته "إرم نيوز"، كما شاركت في تجربة تمثيلية أدت خلالها دور البطولة بالفيلم الروائي القصير "بنت المطربة"، الذي تدور أحداثه في الرياض أواخر الثمانينيات.

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