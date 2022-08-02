المجندة الإسرائيلية تدافع عن محمد رمضان.. "لم يسألنا عن جنسيتنا"

تصدر النجم المصري محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يحتضن مجندة إسرائيلية خلال حفلته الغنائية في اليونان.

المجندة الإسرائيلية تدافع عن محمد رمضان

وفي أول رد لها بعد إحداثها موجة من الغضب، خرجت الإسرائيلية مايا زخاريا لوسائل الإعلام الإسرائيلية للدفاع عن محمد رمضان، مؤكدةً أنه لم يعلم جنيسيتها ولم يسألها عنها من قبل.

وقالت: "قبل أخذ الصورة لاحظت محمد رمضان في الشاطئ فطلبت منه صورة لأنني محبة له، ولم يرفض ولم يسألنا عن جنسيتنا.. وكان يستمتع مع باقي الحاضرين".

وتابعت مشيدة بمعاملة الفنان لها: "محمد رمضان كان لطيفا مع كل الناس، ولم يرفض أي طلب".

وأوضحت أنها ليست مجندة في الجيش الإسرائيلي، بل تخرجت من الجيش.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحاتها، فكتب أحدهم: "المضحك ان هي اللي بتبررله اهم حاجه انهم عارفين نفسهم ان الصور معاهم غير مشرفه وتعتبر تهمه بالنسبالنا".

وكتب آخر منتقدًا: "الي يدافع.. انتو متخيلين لو مشهور صهي وني تصور مع عربي مسلم شنو كانت ردت فعلهم تجاه هذا المشهور.. واحنه نبرر لهذا م. رمضان ومو اول مره يصور مع هذه الأشكال صار كم مره قبلها".



محمد رمضان يحتضن مجندة إسرائيلية

ويظهر رمضان في الفيديو، الذي شاركته مايا زخاريا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وهو يحتضن الفتاة من الخلف، بينما ترتدي ترتدي مؤلف من قطعتين بنقشة جلد النمر.

وأعاد الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، مشاركة صورة نشرتها الفتاة عبر حسابها في "فيسبوك" تظهر فيها واقفة بين صفوف الجيش الاسرائيلي، أرفقتها بتعليق: "أكثر عملٍ مرضٍ يمكن أن أحصل عليه.. شكرا على الاستحقاق".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من التقاط رمضان الصورة مع المجندة الاسترائيلي ومعانقته إياه بطريقة وصفها البعض بـ"غير اللائقة"، كما لفتوا إلى أنه تجاوز الحدود بملامسته النساء بطريقة إباحية- على حد وصفهم.

محمد رمضان برفقة المغني الإسرائيلي عومير آدم

واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجدل الذي أحدثه رمضان بنشره صورة تجمعه مع مغني إسرائيلي، فقد ظهر بصورة إلى جانب ضابط ومطرب إسرائيلي يدعى عومير آدم أثناء تواجدهما في دبي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ظهر محمد رمضان في صور أخرى زادت من حدة غضب الجمهور وهو بصحبة لاعب المنتخب الإسرائيلي ضياء سبع، وأيضًا رائد الأعمال إيلاد تسلا، وكان أول من نشر الصور هو المغرد الإماراتي حمد المزروعي الذي علق وقال: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا" ولكنه عاد وحذف الصورة والتغريدة لاحقًا.

في حين أعاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشر صورة الممثل محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي وعلق على الصورة بالقول: "الفن دوما يجمعنا".