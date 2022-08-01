صورة محمد رمضان مع مجندة إسرائيلية تثير الغضب.. ومتابعون "بينهم علاقة"

أحدث الفنان المصري محمد رمضان موجة من الجدل والغضب عقب انتشار مقطع فيديو له مُحتضنًا مجندة إسرائيلية خلال حفله الغنائي في اليونان.

محمد رمضان برفقة مجندة إسرائيلية

ويظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن فتاة ترتدي مايوه مؤلف من قطعتين، حيث أشار بعض النشطاء أنها تدعى "مايا زخاريا"، وهي مجندة في الجيش الاسرائيلي.

وأعاد الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، مشاركة صورة نشرتها الفتاة عبر حسابها في "فيسبوك" تظهر فيها واقفة بين صفوف الجيش الاسرائيلي، أرفقتها بتعليق: "أكثر عملٍ مرضٍ يمكن أن أحصل عليه.. شكرا على الاستحقاق".







وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من التقاط رمضان الصورة مع المجندة الاسترائيلي ومعانقته إياه بطريقة وصفها البعض بـ"غير اللائقة"، كما لفتوا إلى أنه تجاوز الحدود بملامسته النساء بطريقة إباحية- على حد وصفهم.

وانقسم رواد مواقع التواصل بين مدافع ومهاجم، فعلَّقت إحداهن مُشيرةً إلى علاقة محتملة بين رمضان ومايا: "يجدعان كل الناس الى بتدافع عن محمد رمضان افهمو كان فيه فيديوهات وهما بيرقصو وواضح ان في علاقه بينهم علشان باين فى الرقص انها مش معجبه وبس".

وأضافت أخرى: "والله ناس فاضية مش لاقيه اي خبر تكتبة .. واحدة رايحة تتصور مع ممثل ولا مغني هيقولها اشوف البطاقة الاول ! انتم بس الي مركزين معاه زيادة عن اللازم مش هو الي بيقع في ( هذا الفخ دومًا ) ركزوا في اي حفلات تانيه و هيكون فيها نفس الموقف عشان دا موقف طبيعي لأي شخصية معروفة او محبوبه.. و أية لازمه يحتضنها بحرارة ! احترام حتي ان لي زوجة و أولاد".

محمد رمضان برفقة المغني الإسرائيلي عومير آدم

واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجدل الذي أحدثه رمضان بنشره صورة تجمعه مع مغني إسرائيلي، فقد ظهر بصورة إلى جانب ضابط ومطرب إسرائيلي يدعى عومير آدم أثناء تواجدهما في دبي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ظهر محمد رمضان في صور أخرى زادت من حدة غضب الجمهور وهو بصحبة لاعب المنتخب الإسرائيلي ضياء سبع، وأيضًا رائد الأعمال إيلاد تسلا، وكان أول من نشر الصور هو المغرد الإماراتي حمد المزروعي الذي علق وقال: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا" ولكنه عاد وحذف الصورة والتغريدة لاحقًا.

في حين أعاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشر صورة الممثل محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي وعلق على الصورة بالقول: "الفن دوما يجمعنا".

