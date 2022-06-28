ما علاقة محمد رمضان بانفجار صهريج الغاز في العقبة

فتحت حادثة سقوط صهريج محمل بـ غاز الكلورين السام وانفجاره في ميناء العقبة، جنوبي العاصمة عمان، الباب واسعًا لدى الشارع الأردني للحديث عن وسائل حماية العاملين على أرض الميدان وجاهزية المعدات وآليات النقل، فيما اتجه قسم منهم نحو الجانب الروحاني من الكارثة وعلاقته بالتشاؤم.

وفي الوقت الذي انشغل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بتحليل المشهد المؤلم، وتقديم التعازي لأسر ضحايا حادثة انفجار صهريج غاز الكلورين السام والذي وصل لـ14 وفاة وإصابة نحو 251 آخرين، صب القسم الآخر من النشطاء غضبهم على الفنان المصري محمد رمضان.

واعتبر عدد من المغردين أن قدوم الفنان المصري محمد رمضان إلى العقبة قبل أيام وإحياء حفله نذير شؤم على المدينة الساحلية.

وذهب بعض المغردين إلى إسقاط كلمات أغنيته "بوم، بوم" على الانفجار الحادث بفعل سقوط الصهريج المحمل بالغاز السام. (حسب قولهم)

واستند رواد في مواقع التواصل على ربطهم بين لون مركبة رمضان لدى دخوله المسرح ولون غاز الكلورين السام، فيما أعرب آخرون عن تخوفهم مما كان سيحدث في حال كانت مركبته باللون الأحمر.

في المقابل، أعرب عدد من النشطاء استيائهم من هذه الأقاويل، واعتبروها غير مناسبة خاصة في الوقت الذي ما يزال الشارع الأردني في حالة حزن شديد على ضحايا هذه الحادثة المؤلمة والتي وقعت عصر أمس الاثنين، 27 يونيو 2022.

وكتبت إحدى المغردات: "لو سمحت ممكن تحذف مش ناقصين هيك اشياء تافهة في ضحايا بالموضوع مش كلشي مسخرة طيب!!!!"

محمد رمضان يثير الجدل في العقبة

فاجأ محمد رمضان الجمهور الأردني في الحفل الذي أقيم في العقبة بالصعود على المسرح بسيارة لامبورجيني مطلية بالذهب على أنغام أغنية ثابت وعلق قائلًا: "واخدين إذن من الحكومة".

وظهر محمد رمضان في بداية الحفل عاري الصدر كعادته في كل الحفلات بالإضافة إلى توزيعه للدولارات على الجمهور في الحفل والتي ظهر بها في الطائرة أثناء توجهه إلى الأردن لإحياء الحفل.

تسرب غاز سام في الأردن

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول ارتفاع ضحايا انفجار صهريج غاز الكلورين في مدينة العقبة إلى 14 شخص بينما تجاوز عدد المصابين 250 شخصا منهم 120 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.

وكان صهريج يحتوي على عشرين طن من مادة غاز الكلورين المسال قد انفجرت في الميناء بعد سقوطه على حافة إحدى السفن في ميناء العقبة بسبب انقطاع الحبل الحديدي للرافعة التي تنقلها من الناقلة إلى السفينة.

وقال مركز الأزمات الحكومي: "تعاملت الأجهزة المعنية مع حادث التسرب وعزلت المنطقة المتأثرة من خلال فرض طوق بمسافة 500 متر، وإخلاء الشاطئ الجنوبي من المتواجدين، وتعمل الجهات المعنية حاليًا على تطهير مكان الحادث من آثار التسرب، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها".

من جهته، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن "العمل سيستأنف بموانئ العقبة كافة اعتبارًا من صباح الثلاثاء، باستثناء رصيف رقم 4، وذلك لإتاحة المجال للتأكد من سلامته بشكل نهائي.