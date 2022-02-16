المحكمة تعلن حكمها على نجم "ذا فويس كيدز" معاذ عيسى بعد تحطيم جمجمة زميله!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي بخبر اعتداء نجم "ذا فويس كيدز"، معاذ عيسى، على زميله في الدراسة عن طريق غرز مفتاح سيارة في جمجمته، وذلك بسبب تعرضه للتنمر من قبله كما ادعى.

حكم المحكمة على معاذ عيسى

وبعدما قيل أن معاذ عيسى سيواجه عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام، قضت محكمة مصرية يوم أمس الثلاثاء بإيداعه في إحدى دور الرعاية الخاصة لتقويم سلوكه.

وجددت محكمة جنايات الطفل، انقضاء الدعوى في القضية، المقامة ضد متاسبق "ذا فويس كيدز" بعد تنازل المدعي عنها.

وكانت أخر جلسة قد حُددت للتصالح بحضور الطرفين، حيث حضرتا أسرتي الطفلين وأنهيا الخلاف القائم، لكن المحكمة قررد إيداع عيسى في دار رعاية من أجل تقويم سلوكه دون تحديد مدة معينة.

تفاصيل اعتداء معاذ عيسى على زميله في الدراسة



وحول مجريات الحادثة، أشارت والدة الضحية أن ابنها كان متوجهًا إلى المنزل بعد انتهائه من النادي برفقة صديقه حين التقى بمعاذ عيسى الذي عمل على مضايقته برفقة صديق له؛ لينتهي الأمر بفض النزاع قبل أن يفاجأ الضحية بمعاذ يهجم عليه بسلسلة المفاتيح التي في جيبه موجِّهًا له عدة ضربات لينتهي الأمر بغزر إحدى المفاتيح في جمجمته.

نجم ذا فويس كيدز معاذ عيسى!

وكان معاذ قد أطل خلال الموسم الثاني من البرنامج وقدم أغنية شعبية لـ الفنان أحمد عدوية "عيلة تايهة"، وانبهرت نانسي عجرم بصوته وكذلك النجم محمد حماقي الذي اختاره معاذ ليكون مدربه للمراحل القادمة.