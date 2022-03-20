هكذا علٌَّق طليق إمارات رزق السابق على خبر طلاقها من حسام جنيد.. ومتابع: "يا حرام مشتقلها"ّ

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر طلاق الممثلة السورية إمارات رزق عن زوجها الفنان السوري حسام جنيد بعد خلافات كبيرة جمعتهما منذ شهر ونصف تقريبًا.

ولم تنفِ إمارات رزق الأخبار المتداولة بل أكَّدت ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكَّدت أن انفصالهما نهائي دون تراجع أو عودة. ويأتي ذلك بعدما تصريحات حسام جنيد حول علاقته برزق، حيث أوضح أن علاقتهما جيدة جدًا ووصفها بالنادرة بعدما وقفت معه ودعمته كثيرًا.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي، فقد أعلنا قبل عدة أشهر انفصالهما لكن بعد تدخل الأصدقاء والمقربين عادا من جديد.

حسام جنيد يعلِّق على خبر طلاقه من إمارات رزق



وعلَّق جنيد على خبر طلاقه من زوجته بمنشور، كتب فيه: "قدر الله وما شاء فعل، يقدملك الي فيه الخير أم وكن".

يوسف رزق يعلق على خبر طلاق طليقته إمارات رزق



وأثار تعليق طليق إمارات رزق السابق موجة من الجدل وتساءل إذا ما كان يتشمت بطلاق الثنائي أم ينتقد الشامتين، فعلّق المخرج السوري يوسف رزق على خبر طلاق طليقته بمنشور شاركه عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "أسف لهذا الخبر وأرجو ألا يكون صحيحا.. وأنتم يا أصحاب التعليقات قليلة التهذيب، عيب الشماته بخراب البيوت، متى تتعلمون التهذيب!".

وأضاف: "إمارات وحسام أرجو منكما بصدق ومن القلب أن تكتما تعليقاتهم السخيفة والرخيصة، لكم حبي وأمنياتي بالتوفيق.. المخرج يوسف رزق الصديق الوفي".

وعلَّق أحد المتابعين على منشور يوصف رزق: "يا حرام مشتقلها لامارات ".

وأضاف آخر: "من بعد ما تركتك امارات يا استاذنا وهيي عم تنزل قيمتها الفنية..تركت الجبل ونزلت عالوادي.. استاذ لا يهمك انت بس اتفرغ لابداعك واخراجك ، الشارع السوري والعربي بأمس الحاجة الك يا كبير".